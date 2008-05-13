Ющенко поручил Тимошенко помочь Китаю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству оказать гуманитарную помощь Китайской Народной Республике.

Как отмечается в соответствующем Указе, обнародованном на официальном сайте главы государства, такое решение принято «в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в провинции Сичуань».

Кроме того, Президент Украины выразил соболезнования в святи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения, которое произошло в китайской провинции Сичуань 12 мая.

«В час скорби и печали мы разделяем горечь понесенных дружественным китайским народом утрат», - отмечается в письме-соболезновании Президента к Председателю КНР ХУ Цзиньтао.

«От имени народа Украины и от себя лично хочу передать Вам и в Вашем лице всему народу Китайской Народной Республики глубокие соболезнования в связи с этой страшной трагедией и выразить готовность оказать посильную поддержку и помощь жителям провинции Сичуань в преодолении последствий землетрясения», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в юго-западной провинции Китая Сичуань произошло сильное землетрясение. В провинции было разрушено 80% всех зданий, население осталась практически без энергоснабжения - стихия привела к серьезным сбоям в работе пяти электростанций, вывела из строя шесть высоковольтных трансформаторов.

По последним данным, количество жертв землетрясения в Китае приближается к 12 тысячам человек.