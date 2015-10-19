В Киевсовет проходят 8 партий - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследований регионального развития Украины, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН руководитель исследовательских проектов института Виталий Мороз.

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В частности, на вопрос: "Каким бы был ваш выбор, если бы в местных выборах приняли участие следующие партии/кандидаты от следующих партий?", ответы респондентов разделились следующим образом (среди тех, кто определился, а это 59,9% опрошенных): 19,9% проголосовали бы за "БПП "Солидарность"; 8,1% - за ВО "Батькивщина"; 8,0% - за "Рух за реформы"; 6,4% - за "Самопомич"; 5,7% - за "УКРОП"; 5,6% - за "Единство"; 5,4% - за Партию решительных граждан; 5,4% - за ВО "Свобода"; 2,8% - за "Оппозиционный блок"; 1,5% - за "Демократический альянс"; 0,6% - за "Видродження"; 3,5% - за другую партию. 5% отказались отвечать.

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Институт исследований регионального развития Украины проводил опрос киевлян с 9 по 16 октября. Всего был опрошен 1021 респондент по квотной выборке, репрезентативной по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,1%.