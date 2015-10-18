Демократические силы Мариуполя во вторник будут пикетировать ЦИК из-за ситуации с выборами в городе

Такое решение принято по итогам массового политического митинга демократических сил Мариуполя против реванша «регионалов» 18 октября на площади Свободы в Мариуполе.

«Мы боимся, что из-за ситуации в городской ТВК выборы в Мариуполе вряд ли пройдут честно. Бюллетени будут печатать в «ахметовской» типографии «Приазовского рабочего». Мы думаем, что их напечатают больше, чем нужно, чтобы фальсифицировать выборы», – заявил кандидат в мэры Мариуполя от УКРОПа Роман Соколов.

Читайте такжеВ Мариуполе демократические силы объединились против нарушений избирательного законодательства

Участники митинга уверены, что «ЦИК продал Мариуполь», а вину за «слив» города бывшим «регионалам» возлагают на президента Украины Петра Порошенко. «Всех членов городской избирательной комиссии от демократических сил исключили, а новый член городского избиркома от «Солидарности» поддержал идею печати бюллетеней именно в «Приазовском рабочем», - заявляют организаторы митинга.

На митинге было принято решение провести набор наблюдателей на выборы, придавать огласке все протоколы со всех избирательных участков – чтобы уменьшить риск фальсификации результатов выборов.

Также демократические силы в связи со сложившейся ситуацией предложили перенести местные выборы в Мариуполе. Кроме того, завтра из Мариуполя в Киев отправятся автобусы с активистами, которые намерены пикетировать Центральную избирательную комиссию.

Напомним, 9 октября ЦИК при рассмотрении постановления Мариупольской городской избирательной комиссии о смене руководящего состава четырех районных комиссий в Ильичевском, Приморском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах и назначении пережеребьевки, постановил, что решение о смене руководства районных комиссий городская комиссия Мариуполя приняла «при отсутствии предусмотренных законодательством о местных выборах оснований» и распустил городскую комиссию. В свою очередь, в Мариупольском УКРОПе уверены, что весомых причин для роспуска городской комиссии не было.