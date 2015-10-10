В Мариуполе незаконно распустили ТИК и уничтожили базы данных избиркома, - УКРОП Донетчины

Донецкий УКРОП считает, что за этим стоят представители бывших «регионалов» и требует наказать виновных.

Так, 9 октября ЦИК при рассмотрении постановления Мариупольской городской избирательной комиссии от 8 октября 2015 года о смене руководящего состава четырех районных комиссий в городе Мариуполь – Ильичевской, Приморской, Октябрьской и Орджоникидзевской и назначении пережеребьевки, постановила, что решение о смене руководства районных комиссий городская комиссия Мариуполя приняла «при отсутствии предусмотренных законодательством о местных выборах оснований» и распустила городскую комиссию. В Мариупольском УКРОПе уверены, что весомых причин для роспуска городской комиссии не было.

По словам заместителя председателя Мариупольской городской организации УКРОПа Романа Соколова, причиной изменения руководящего состава 4 районных комиссий были многочисленные жалобы от оппозиционных сил на то, что комиссии были сформированы не по жеребьевке, а исходя из опыта работы на выборах, поэтому большинство в них получили представители провластных партий.

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При повторной жеребьевке новый состав районных комиссий не имел возможности провести работу по созданию участковых комиссий, поскольку электронные базы данных членов комиссий, которые были составлены с 12 сентября по 9 октября, были уничтожены.

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Поэтому члены районных комиссий вручную, заново создавали базы и снова вносили данные о членах участковых комиссий. Также в участковых комиссиях работали правоохранители. Согласно новой жеребьевке, проведенной 9 октября, партия «Украинское объединение патриотов – УКРОП» будет представлена ​​в комиссиях в соответствии с квотой.

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«В связи со сложившейся ситуацией, Мариупольской городской организацией УКРОПа во все райотделы милиции Мариуполя поданы заявления о противоправных действиях местных представителей бывшей «региональной» власти, основной задачей которых является противоправное уничтожение электронных реестров избирателей. Всеми правовыми методами будем добиваться привлечения к ответственности лиц, принимавших решение о незаконном роспуске городского теризбиркома», – заявил руководитель Донецкого областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Роман Свитан.