Шокин заявил, что дело о расстреле Небесной сотни фактически расследовано

Об этом он сказал в интервью газете "Факты".

"Мы собрали воедино все эпизоды по событиям на Евромайдане. Выстроили хронологию узурпации власти: кто ее начал, как и кем все готовилось и осуществлялось. Таким образом, нам удалось выстроить пирамиду людей, причастных к преступлениям против Евромайдана. На ее вершине - Виктор Янукович. Могу сказать, что фактически дело расследовано", - заявил глава ГПУ.

Читайте такжеГенпрокуратура допросила "свободовца" Сыча по расстрелу на Майдане

Вместе с тем, по его словам, большинство доказательств о совершенных преступлениях на Майдане уничтожены.

"К сожалению, есть и такое. Особенно это касается убийств в центре Киева. Тогда была дана команда на зачистку площади, и многие улики уничтожили. Это повлекло большие сложности для теперешнего расследования. Хотя по горячим следам многое можно было восстановить", - подчеркнул Шокин.

Напомним, ранее Шокин заявил, что не располагает подтверждением информации бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о российском следе в расстреле Небесной сотни на Майдане.

В свою очередь Наливайченко опроверг слова Шокина, отметив, что данные о "российском следе" в расстрелах на Майдане есть в АП и в ГПУ.