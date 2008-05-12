Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил официальный визит в Литву и возвращается в Киев, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, во время визита состоялась встреча президентов Украины и Литвы в узком кругу, заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики, а также переговоры Президента Украины с премьер-министром и председателем Сейма Литвы.

Также в рамках визита В.ЮЩЕНКО был подписан Меморандум между правительствами Украины и Литвы о сотрудничестве в энергетической сфере, соглашение о долгосрочном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Киевской областной государственной администрации и администрацией Вильнюсского уезда.

Кроме того, подписано соглашение между Министерством транспорта и коммуникаций Литовской Республики, Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерством транспорта и связи Украины о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море.

Глава Украинского государства посетил музей жертв геноцида и открыл экспозицию о Голодоморе в Украине 1932-33 гг. и принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим в борьбе за независимость Литвы.