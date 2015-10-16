ЕС сфокусирован на проблеме Украины, несмотря на беженцев - Меркель

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Тwitter в четверг ночью.

"Целью Европы есть и остается восстановление свободного самоопределения Украины и ее территориальной неприкосновенности", - процитировал Мельник канцлера Германии.

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Меркель отметила, что неотъемлемыми элементами решения кризиса является вывод всех войск и наемников, которые пребывают в стране незаконно, а также возвращение Киеву контроля над границами.

"Отмена сепаратистами местных выборов на подконтрольных им территориях - наш общий успех", - подчеркнула она.

Кроме того, Меркель назвала Минские договоренности "проблеском надежды", который дает шанс двигаться к политическому урегулированию ситуации в стране.