ЕС сфокусирован на проблеме Украины, несмотря на беженцев - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что урегулирование кризиса в Украине продолжает оставаться в фокусе Германии и Евросоюза, несмотря на волны мигрантов в Европу.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Тwitter в четверг ночью.
"Целью Европы есть и остается восстановление свободного самоопределения Украины и ее территориальной неприкосновенности", - процитировал Мельник канцлера Германии.
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Меркель отметила, что неотъемлемыми элементами решения кризиса является вывод всех войск и наемников, которые пребывают в стране незаконно, а также возвращение Киеву контроля над границами.
"Отмена сепаратистами местных выборов на подконтрольных им территориях - наш общий успех", - подчеркнула она.
Кроме того, Меркель назвала Минские договоренности "проблеском надежды", который дает шанс двигаться к политическому урегулированию ситуации в стране.