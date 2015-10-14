В России за шпионаж посадили на 6 лет 73-летнего украинца

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ФСБ.

«Решением Московского городского суда гражданин Украины Солошенко Юрий Данилович, бывший генеральный директор Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г. Полтава) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

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При этом в ФСБ заявили, что Солошенко был задержан сотрудниками ФСБ России в августе 2014 года в г. Москве при попытке незаконного приобретения секретных комплектующих к зенитно-ракетным комплексам «С-300». При этом, он действовал от имени Государственного предприятия «Завод «Генератор» и Корпорации «Небо Украины», а планируемые к покупке изделия предназначались для восстановления средств ПВО Украины.

При этом в ФСБ заявили, что это не первый случай пресечения органами безопасности попыток отдельных граждан Украины приобрести в России и вывезти контрабандным путем продукцию военного назначения. Так, в декабре 2014 года из Российской Федерации был выдворен гражданин Украины Данченко Денис Олегович, прибывший в г. Москву с целью приобретения в обход установленного порядка секретных клистронов и магнетронов к ЗРК «С-300» и «Бук-М1».