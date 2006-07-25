Харьковский облсовет отменил ”территорию без НАТО”

Депутаты Харьковского облсовета на сессии 25 июля признали свое предыдущее решение от 3 июня "Об обеспечении внеблокового нейтрального статуса Украины и конституционных принципов суверенитета и независимости Украины на территории Харьковской области" недействительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сессии заместитель председателя облсовета Сергей ЧЕРНОВ. По его словам, июньское решение облсовета было обусловлено событиями в Крыму и допущенными при этом нарушениями законодательства. Принимая во внимание то, что удалось не допустить перебазирования военной техники за пределы Феодосийского морского порта, то, что в 2006 г. в Украине не предусмотрены учения с участием военного контингента НАТО, а также возобновление работы Верховной Рады, в компетенции которой вопрос о предоставлении разрешения на проведение учений с участием воинских подразделений других государств, облсовет и решил считать главную цель решения от 3 июня считать достигнутой.

Председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ предложил решение от 3 июня отменить как незаконное. Но его предложение депутаты не поддержали. В конце июня прокуратура Харьковской области направила в местный суд Киевского района Харькова иск о признании решения облсовета от 3 июня недействительным. Присутствовавший на сессии прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК сказал, что поддерживает предложение А.АВАКОВА и опротестует и сегодняшнее решение сессии в суде.