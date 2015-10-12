Демократы в сенате США настаивают на выводе российских войск с Донбасса

Об этом заявил сенатор Ричард Дурбин (Демократическая партия, штат Иллинойс) на пресс-брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Так, на вопрос представителей СМИ, есть ли какой-то план «В» у США на тот случай, если РФ не выведет свои силы из Донбасса, Дурбин сказал: «Мы будем настаивать, чтобы Россия вывела свои войска, чтобы урегулировалась ситуацию с Донецком и Луганском, так чтобы они на нее не влияли».

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В свою очередь, сенатор Джейн Шахин, которая так же представляет Демократическую партию (штат Нью Гемпшир), отметила: «Я считаю, что на данный момент прекращение противостояния, прекращение огня - это хороший вариант. Это позволяет вести далее переговоры и заставлять Россию выйти оттуда».

По ее словам, сейчас идет «очень настойчивая» работа с европейскими партнерами по этому вопросу.

«И мы поддерживаем их, чтобы они уплотняли и ужесточающие санкции в случае, если Россия не будет выполнять Минские договоренности. И мы не собираемся отступать и будем бороться», - заверила Шахин.

Справка УНИАН. Согласно пункту 10 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины нужно провести под наблюдением ОБСЕ. Также в этом пункте указано на необходимость разоружения всех незаконных групп.