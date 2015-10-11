В ноябре США начнут обучать украинские вооруженные силы и спецподразделения

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ноябре американская сторона начнет уникальную многомиллионную программу по обучению украинских вооруженных сил и спецподразделений.

Об этом он заявил в своем обращении к народу, которое транслировалось в воскресенье вечером.

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"Во время визита в Нью-Йорк я договорился с руководством США о предоставлении Украине нелетального оружия... На этой неделе Конгресс США - тоже не без усилий украинской дипломатии, - одобрил решение о выделении в 2016 году значительных финансовых ресурсов на оказание военной помощи Украине. В ноябре американской стороной будет начата уникальная многомиллионная программа по обучению украинских вооруженных сил и спецподразделений", - сказал он.

Президент подчеркнул, что гарантией перемирия и мира может быть только надежность украинской обороны, и в проекте бюджета на следующий год будет предусмотрено существенное увеличение расходов на оборону.