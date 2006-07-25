Антикризисная коалиция не будет менять кандидатуру Януковича

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, председатель Политисполкома ПР Владимир РЫБАК заявляет, что антикризисная коалиция внесли кандидатуру на пост премьер-министра Украины – Виктора ЯНУКОВИЧА, и не будет ее менять. Об этом сообщает Информационный сервер Партии регионов.

В.РЫБАК сказал, что вопрос об альтернативе В.ЯНУКОВИЧУ на пост премьер-министра ни во фракции Партии регионов, ни в антикризисной коалиции не рассматривается. «Поэтому у меня нет оснований на сегодняшний день говорить о какой-то другой кандидатуре», – сказал один из лидеров Партии регионов.

Он высказал также свой прогноз на сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады Украины: «Мы ждем решение Президента. Мы не исключаем, что оно может быть. Или сегодня, или завтра, мы надеемся, что оно будет, и Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ возглавит Кабмин. Как оно будет, посмотрим».

При этом В.РЫБАК сказал, что он «не завидует Президенту, потому что с одной стороны его толкают к роспуску парламента, с другой стороны - к законной процедуре и конструктивной работе. Виктор ЮЩЕНКО сейчас в непростом положении, но будем надеяться, что горячие головы уймутся и на первый план будут поставлены те проблемы, которые необходимо решать в нашей стране. Миллионы избирателей хотят того, чтобы появилось эффективное правительство, которое сумело бы снять проблемы наших сограждан. Мы очень надеемся на это».

В.РЫБАК заметил, что «надо политическим силам собраться, послушать друг друга и, главное, услышать своих оппонентов».