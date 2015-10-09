Число жертв оползня в Гватемале выросло до 237

Об этом сообщила в четверг генеральная прокуратура страны, передает ТАСС.

На месте поселка Камбрай-2, где неделю назад около 125 домов оказались погребены под многометровым слоем земли и камней, продолжается разбор завалов.

Читайте такжеБолее 600 человек пропали без вести после схождения одного из крупнейших селей в Гватемале (фото)

До сих пор остается неизвестной судьба, по разным оценкам, от 150 до 300 человек. Гватемальские специалисты считают, что к настоящему времени вероятность обнаружить выживших равна нулю. Тем не менее, власти заявляют, что намерены найти тела всех погибших. В работах участвуют несколько сотен человек и десятки единиц техники.