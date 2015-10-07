В России возбудили дело против советника Авакова за пост в Facebook
Следственный комитет России (СКР) возбудил против депутата Верховной Рады Украины, советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма.
Об этом говорится в сообщении российского ведомства, пишет Лента.ру.
Как отметили в ведомстве, дело возбуждено по статье 205.2 Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").
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Следствие утверждает, что Геращенко опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей пост, в котором процитировал своего неназванного знакомого, публично призвав пользователей собирать и раскрывать известную им информацию о российских военных, которые участвуют в операции в Сирии.
"Фактически Геращенко поддержал и распространил идею своего собеседника в социальной сети о том, что таким образом "террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата", - заявили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, аккаунт Геращенко в соцсети Facebook был заблокирован после публикации поста, в котором политик инициировал сбор данных о действиях россиян в ходе войны в Сирии.