В России возбудили дело против советника Авакова за пост в Facebook

Об этом говорится в сообщении российского ведомства, пишет Лента.ру.

Как отметили в ведомстве, дело возбуждено по статье 205.2 Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").

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Следствие утверждает, что Геращенко опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей пост, в котором процитировал своего неназванного знакомого, публично призвав пользователей собирать и раскрывать известную им информацию о российских военных, которые участвуют в операции в Сирии.

"Фактически Геращенко поддержал и распространил идею своего собеседника в социальной сети о том, что таким образом "террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата", - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, аккаунт Геращенко в соцсети Facebook был заблокирован после публикации поста, в котором политик инициировал сбор данных о действиях россиян в ходе войны в Сирии.