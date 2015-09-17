Луценко допустил, что Мосийчук сегодня будет задержан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что продемонстрированное сегодня в парламенте видео, на котором якобы Мосийчук требует деньги и получает их, "было настолько убедительным, что Тарантино, наверное, немного позавидовал бы".

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"Депутаты приняли решение дать возможность правоохранительным органам арестовать народного депутата по процедуре ad hoc. Это решение принято, постановление подписано, и на данный момент правоохранители могут спокойно задерживать народного депутата Мосийчука для проведения досудебного следствия. И суд установит его меру ответственности", - отметил Луценко.

"Имея наметанный глаз, я вижу около 100 сотрудников СБУ возле парламента", - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.

Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. Он подчеркнул, что в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.

В свою очередь Мосийчук заявил, что видео, обнародованное генпрокурором, смонтировано, и назвал все обвинения в свой адрес местью Шокина.