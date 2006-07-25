Коммунист и регионал будут расследовать факт подкупа Мороза

Верховная Рада Украины образовала Временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования обвинений в подкупе народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 257 народных депутатов из 286, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторы постановления - Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ (член фракции «Наша Украина») и другие депутаты, которые написали заявления о вхождении в большинство, отмечают, что в связи с многочисленными заявлениями, в которых содержатся обвинения в подкупе народных депутатов, предлагается образовать соответствующую комиссию.

Председателем комиссии избран Виктор БОРЩЕВСКИЙ (КПУ), заместителем председателя - представитель Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ.

Фракциям постановлением поручается в двухдневный срок подать предложения относительно своих представителей в составе ВСК, исходя из пропорции: один представитель от 30 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 24 июля депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что передал Генпрокуратуре записи телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ Александра МОРОЗА членом Партии регионов Андреем КЛЮЕВЫМ.

А.КЛЮЕВ отверг обвинения депутатов-“бютовцев” в подкупе А.МОРОЗА и не исключил обращения в суд.

Сегодня, 25 июля, член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что В.ЗАПЛАТИНСКИЙ выступил с инициативой о создании ВСК по просьбе председателя ВР А.МОРОЗА. По убеждению А.ТУРЧИНОВА, эта комиссия ничего расследовать не будет, а через неделю объявит с парламентской трибуны, что никаких фактов подкупа не было.