Климкин призвал депутатов прекратить "играть" с терминологией "об особом статусе Донбасса"

Об этом он сказал сегодня во время выступления в Верховной Раде. Министра попросили рассказать, была ли 2 октября в Париже между лидерами "нормандской четверки" договоренность о закреплении особого статуса для Донбасса в Конституции.

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"Никакого особого статуса в природе нет. Есть закон об особенностях местного самоуправления, который проголосовала Верховная Рада. Этот закон, на который имеется соответствующая ссылка в изменениях в Конституцию, является единственным моментом, который обеспечивает особенности местного самоуправления, и поэтому я предлагаю прекратить играть с этой терминологией", - подчеркнул Павел Климкин.