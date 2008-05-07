Турчинова возмутило фальшивое интервью ”Я не хочу быть мэром”

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат в мэры Киева Александр ТУРЧИНОВ обвиняет своих политических оппонентов в изготовлении фальшивого номера газеты «Вечерние вести», в котором опубликованы фальсифицированные интервью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и А.ТУРЧИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Сегодня миллионным тиражом в большинстве станций метро раздают фальшивую газету «Вечерние вести». Это грязь и ложь, и надежда на то, чтобы, используя бренд известной киевской газеты, опубликовать фальшивые интервью Ю.ТИМОШЕНКО, мое интервью и какие-то финансовые обещания. Это сознательная провокация, целью которой является ввести в заблуждение киевлян», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кандидат в мэры Киева считает, что его политические оппоненты не могут противопоставить избирательной программе кандидата от БЮТ ничего, кроме грязных технологий и лжи.

Справка УНИАН. Сегодня возле станций метро в Киеве бесплатно раздавали четырехполосную газету с логотипом, визуально похожим на логотип газеты “Вечерние вести”. Однако более мелким шрифтом на логотипе было указано название “Вечерний вестник”, № 3, 2008 г.

На развороте газеты опубликовано якобы эксклюзивное интервью Ю.ТИМОШЕНКО под заголовком “Я готова пожертвовать Киевом, чтобы навести порядок в стране”. А на последней странице - якобы интервью с А.ТУРЧИНОВЫМ под заголовком “А.ТУРЧИНОВ: Я не хочу быть мэром”.

В исходных данных на последней странице газеты было указано следующее: “Непериодическое издание. Отпечатано СПД Постоялко. Заказ № 324. Подписано в печать 05.05.2008 г. Тираж 10000 экз. Ответственный за печать листовки М.Н.Глушко”.

В газете также указано, что ее адрес в интернете: www.vvnews.com.ua, однако при попытке зайти на этот адрес выдается сообщение “Сервер не найден”.