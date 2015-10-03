Кабмин ликвидировал Госгорпромнадзор
17:09, 03 октября 2015Политика
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Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор), передав ее функции и полномочия Государственной службе по вопросам труда.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Соответствующее распоряжение под №1021-Р от 30 сентября опубликовано на Правительственном портале.
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"Согласиться с предложением Министерства социальной политики о возможности обеспечения осуществления возложенных на Государственную службу по вопросам труда постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2015 года №96 "Об утверждении Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда" функций и полномочий Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности, которая ликвидируется", - говорится в документе.
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