Кабмин ликвидировал Госгорпромнадзор

Соответствующее распоряжение под №1021-Р от 30 сентября опубликовано на Правительственном портале.

Читайте также"Укравтодор" ликвидировал "Автомобильные дороги Украины"

"Согласиться с предложением Министерства социальной политики о возможности обеспечения осуществления возложенных на Государственную службу по вопросам труда постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2015 года №96 "Об утверждении Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда" функций и полномочий Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности, которая ликвидируется", - говорится в документе.