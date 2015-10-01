Гройсман заявляет о необходимости качественных изменений в работе ВР

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Еспресо.ТV".

Гройсман выразил убеждение, что парламент должен быть публичным, открытым, качественным и доступным для граждан.

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"Украинский парламент должен перестать быть такой типографией, которая печатает не совсем качественную продукцию. А стать качественной фабрикой, которая будет производить качественный продукт в виде законов, которыми будут пользоваться", - сказал спикер.

При этом он выразил мнение, что "большинство украинских парламентариев способны сегодня профессионально качественно работать".

"Понятно, что есть и деструктивные силы, которые мы видим с экранов телевидения, поскольку парламент работает в онлайн-режиме. Это единственный орган власти, который постоянно работает под присмотром видеокамер и журналистов", - сказал Гройсман.