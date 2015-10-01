Ляшко посетил дом престарелых на Черниговщине

Во время своего визита политик вручил подарки жителям социального учреждения и пообещал прилагать усилия для улучшения качества их жизни.

В частности, Ляшко пообещал добиваться назначения достойной и справедливой пенсии для них.

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Также лидер Радикальной партии дал обещание помочь с отоплением, чтобы помещение зимой обогревалось надлежащим образом. При этом он поблагодарил работников дома престарелых.

Напомним, фракция Радикальной партии в парламенте требует принять законопроекты о повышении пенсий и зарплат, преодолеть президентское вето на закон о льготной пенсии для женщин в 55 лет и инициирует много других социально важных инициатив.