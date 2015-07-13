Ляшко призвал Раду отменить налог для работающих пенсионеров

Об этом лидер политической силы Олег Ляшко заявил на согласительном совете в парламенте, обращаясь к председателю Верховной Рады.

В частности - об отмене 15% налога для работающих пенсионеров, о возвращении права женщинам выходить на пенсию в 55 лет и об индексации зарплат и пенсий.

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Кроме того, радикалы отмечают, что из-за бешенного роста цен и тарифов и снижение реальных доходов люди доведены до отчаяния, поэтому задача народных избранников – их поддержать.

По словам Ляшко, если депутаты не начнут работать на государство, этот парламент не будет иметь права на дальнейшее существование.