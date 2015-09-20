Порошенко подчеркнул необходимость отмены Радой неприкосновенности депутатов и судей

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что преступники не должны прикрываться депутатскими мандатами, необходимо вносить изменения в регламент Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

"Я не знаю, что будут делать правоохранители, и я лишь требую того, чтобы демонстрировать, что в стране, - и у меня лично есть политическая воля, - чтобы взяточник, коррупционер сидел в тюрьме. Если спрасите меня, что бы я делал... Я бы внес сейчас изменения в закон о регламенте (Верховной Рады), которые дали бы возможность задерживать преступников, которые прикрываются депутатской неприкосновенностью, депутатским мандатом", - подчеркнул Порошенко.

В этой связи глава государства заявил, что это нужно для того, чтобы "не дать возможности политиканам, прикрываясь регламентом, договорившись с несколькими членами регламентного комитета, избегать ответственности, в том числе и уголовной".

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"Не дело депутатов-членов регламентного комитета подменять собой правоохранительные органы и суды. Это не их дело", - сказал президент.