Порошенко в Нью-Йорке встретился с Меркель, а также почтил память жертв теракта 11 сентября (фоторепортаж)

Вчера, 27 сентября, Президент Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Выступление Главы государства на общих дебатах ГА ООН запланировано на вторник, 29 сентября.

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За время работы Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины также проведет ряддвусторонних встреч с главами государств и политическими лидерами.

Также Глава государства встретился с представителями украинской общины в Америке.