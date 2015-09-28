Путин рассказал о причастности США к "свержению" Януковича и уважении суверенитета Украины

Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Чарли Роузу, передает ТАСС.

"Я знаю об этом точно", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, он знает об этом от "людей, которые живут в Украине".

"Потому что люди, которые живут на Украине, у нас с ними тысячи совместных всяких контактов и тысячи связей. И мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах и кто были эти инструкторы. Мы все знаем", - заявил он.

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Путин также заверил, что Россия "уважает суверенитет Украины", но хотела бы, "чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран".

Также российский президент отметил, что РФ не играет никакой роли в смещении власти в Украине.

"Россия никогда не принимала и не собирается принимать участия в действиях, направленных на свержение легитимной власти", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос относительно российских войск на границе с Украиной, Путин считает, что это "не преступление".

"Если мы держим свои войска на нашей территории на границе с каким-то государством, вы считаете, что это уже преступление?" - заявил Путин.

Вместе с тем, президент России уклонился от ответа на вопрос о присутствии российских войск на территории Украины.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи в ООН обозначит российское видение международных отношений, будущего организации и мирового сообщества, а также не уйдет от темы борьбы с терроризмом и ближневосточным экстремистским группировкам "Исламское государство".