В ЕС отказались назвать сроки введения безвизового режима для украинцев

Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан не прогнозирует, когда может быть введен безвизовый режим для Украины, но надеется на положительный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хан сказал во время совместного заявления для прессы с президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Организованная преступность сделала границу Украины непрозрачной и дырявой, как решето

“Я не могу предсказать, когда может быть введен безвизовый режим для Украины. Но самый высокий уровень оптимизма заключается в том, что я могу сказать, что надеюсь на то, что мы получим положительный отчет о выполнении Плана по либерализации визового режима как можно скорее”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

По данным МИД Украины, экспертные миссии Евросоюза по оценке выполнения обязательств Украины для введения безвизового режима будут работать в Украине в сентябре-ноябре этого года.

Читайте такжеПорошенко: работа над безвизовым режимом должна быть приоритетом всех ветвей власти

18 августа президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что Украина передала Еврокомиссии отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима и ожидает положительную рекомендацию относительно введения безвизового режима.

В ответ Юнкер заверил, что Еврокомиссия выполнит свою часть обязательств и на основе оценки достигнутого Украиной прогресса до 15 декабря представит соответствующие рекомендации на рассмотрение государств Европейского Союза.