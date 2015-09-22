Порошенко назвал украинскую армию одной из сильнейших на континенте

Президент Петр Порошенкоубежден, что реформированный сектор безопасности Украины на основе стандартов НАТО станет залогом укрепления европейской безопасности, европейской стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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"Нет сомнений, что реформированный сектор безопасности Украины на основе стандартов НАТО станет весомым фактором не только национальной безопасности нашей страны, но и залогом укрепления европейской безопасности, европейской стабильности", - сказал Порошенко.

Также он отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины являются одними из сильнейших на континенте.

"Сейчас даже неприятно вспоминать, какой была украинская армия чуть более чем год назад. Сегодня украинские Вооруженные силы после реформы, после усиления, после приобретения боевого опыта являются одними из сильнейших на континенте", - сказал Порошенко.

По его словам, сейчас стоит цель сделать армию еще более эффективной и боеспособной, поскольку "угроза российского вторжения, угроза продолжения агрессии никуда не исчезает, к сожалению, мы вынуждены с этим жить долгие годы".