Ющенко остановил действие постановления Кабмина о земельных аукционах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета Министров от 17 апреля об утверждении Порядка проведения в 2008 году земельных аукционов.

Текст соответствующего указа Президента от 25 апреля размещен на официальном сайте главы государства.

Одновременно Президент обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности указанного постановления Кабинета Министров Украины, в настоящее время неопубликованного.

По убеждению главы государства, постановление издано Кабинетом Министров Украины вопреки Конституции Украины.

Как говорится в указе, по Основному Закону государства Кабинет Министров Украины осуществляет полномочия, определенные Конституцией и законами Украины (пункт 10 части первой статьи 116). Однако ни Конституция Украины, ни указанные в постановлении Кабинета Министров Украины, о котором идет речь, законодательные акты не предусматривают утверждения порядка проведения земельных аукционов по продаже земельных участков подзаконным актом и, соответственно, не уполномочивают Кабинет Министров Украины утверждать такой порядок.

Президент обращает внимание, что по Конституции Украины право собственности на землю вступает в действие и реализуется исключительно в соответствии с законом (часть вторая статьи 14). Земельный кодекс Украины, который определяет порядок приобретения и реализации права собственности на землю, предусматривает осуществление продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности гражданам и юридическим лицам на конкурсном принципе путем проведения земельных торгов - аукциона (статьи 127, 134, 135) и устанавливает требование по определению порядка проведения земельных торгов (аукциона) законом (часть пятая статьи 137).

Следовательно, издав постановление от 17 апреля 2008 года №394, Кабинет Министров, по словам Президента, вышел за рамки полномочий, определенных для него Конституцией и законами Украины, действовал вопреки нормам Земельного кодекса Украины, других актов, отмеченных в преамбуле постановления №394, чем нарушил вышеупомянутые нормы Конституции Украины, а также требования положений части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет Министров Украины осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией Украины границах и в соответствии с законами, на основании и способом, которые ими предусмотрены, руководствоваться в своей деятельности, в частности, Конституцией и законами Украины.

Также этим указом признан утратившим действие Указ Президента Украины от 7 апреля 2008 года №309 «Об остановке действия положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности этого постановления Кабмина.

10 апреля Кабмин рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.