В канун праздников Черновецкий не дал киевлянам купить мясо по 18 грн

По словам Александра ТУРЧИНОВА, сегодня на местном уровне саботируется решение о товарной интервенции на рынки Украины “подконтрольными Секретариату Президента” местными администрациями”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины, кандидат на должность Киевского городского председателя заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, местными администрациями было выбрано из Госрезерва лишь 40% муки, 8% сахара, который планировалось продать по дешевым ценам. “Местные администрации не желают работать на снижение цен”, - заявил А.ТУРЧИНОВ.

В подтверждение своих слов он продемонстрировал телефонограмму заместителя председателя КГГА Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ в адрес районных администраций в городе Киеве о запрете брать из Госрезерва мясо для реализации его на рынках города.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что это мясо должно было реализовываться по 18 грн. “Мы видим нахальное, циничное блокирование этого процесса, чтобы показать несостоятельность правительства бороться с ценами”, - отметил он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ выразил убеждение, что правительство сможет переломать ситуацию и заставить “работать Кильчицких».

А.ТУРЧИНОВ заявил , что правительство будет обращаться в Генеральную прокуратуру в случае продолжения руководством областных и районных государственных администраций саботажа интервенции на украинский рынок дешевых продуктов.

Также правительство будет вносить представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО об увольнении этих руководителей.

Как сообщал УНИАН, Кабмин для стабилизации продовольственного рынка принял решение реализовать отдельную продукцию из Госрезерва.

Госкомрезерв в свою очередь поручил местным администрациям обеспечить реализацию продажи дешевой продукции, а именно: мяса, муки, круп и сахара.