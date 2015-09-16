ЕС ожидает, что Соглашение об ассоциации с Украиной вступит в силу 1 января 2016 года - заявление

Об этом говорится в Совместном заявлении президента Европейского парламента и председателя Верховной Рады Украины по случаю первой годовщины со дня ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

«Мы ожидаем, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом полностью вступит в силу 1 января 2016 года. Мы призываем парламенты стран - членов ЕС, которые до сих пор не ратифицировали Соглашение, вовремя завершить соответствующую процедуру»,- говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Европейский парламент будет всегда стоять плечо к плечу с Верховной Радой в процессе имплементации этого Соглашения и реформ, в которых нуждается Украина.

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«Они являются гарантией реализации европейского выбора Украины и настоящим шансом на значительное улучшение качества жизни рядовых украинцев»,- отмечается в заявлении.

До конца года ЕС также ожидает положительные решения по визовой либерализации, «которая принесет реальную пользу украинскому народу».

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«Сегодня, когда в Украине осуществляются системные институциональные, политические и экономические реформы, и мы работаем в направлении нахождения пути мирного разрешения конфликта на востоке Украины, мы остаемся едиными. Дорожной картой на этом пути является соглашение об ассоциации», - подчеркивается в заявлении.