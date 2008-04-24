Ющенко - Тимошенко: на Крым негативно действуют соседние государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал правительство в двухнедельный срок обеспечить доступность в Крыму и в Севастополе общенациональных средств массовой информации.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в письме Кабинету министров, в котором В.ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на особенности общественно-политической ситуации в Крыму и негативное информационное влияние на регион, осуществляемое со стороны соседних государств.

По убеждению Президента, такие обстоятельства требуют эффективных действий органов государственной власти, в первую очередь Кабинета министров Украины относительно формирования национальной информационной политики.

В связи с этим глава государства ставит задачу в двухнедельный срок обеспечить доступность в Крыму и в Севастополе общенациональных средств массовой информации, а также охват горных поселков и отдаленных сел Крыма общенациональными программами эфирного вещания.

Правительство должно совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Советом министров АРК и другими заинтересованными министерствами и ведомствами принять безотлагательные меры по комплексному решению проблем информационного обеспечения Крыма, в том числе введению в действие установленных в 2005–2006 годах микроретрансляторов, внеся соответствующие изменения в нормативно-правовые документы, в частности постановление Кабинета министров Украины от 9 июня 2006 года № 815 «Об утверждении Плана использования радиочастотного ресурса Украины».