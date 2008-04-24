Ющенко ни с Тимошенко, ни с Яценюком конфликтовать не намерен

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его критика в адрес правительства направлена на помощь, а не во вред Кабинету министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

«Когда из моих уст идет критика, она не для того, чтобы обрезать крылья, а чтобы окрылить», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ни одним своим действием он не ставит за цель иметь конфронтацию ни с премьер-министром, ни с председателем парламента.

«Моя цель – обеспечить нормальный диалог», - подчеркнул глава государства.

При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что необходима консолидированная политика и Президента, и демократически избранного правительства, и парламента.

Когда политика базируется на политике одной персоны, независимо от того, о ком идет речь, становится все тяжелее и тяжелее, отметил Президент.

Он призвал к консолидации, заметив, что не нужно политиканство ставить взамен тех функций, которые должны существовать в рабочем режиме между Президентом, КМУ и парламентом.

«Я этой дорогой иду», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.