Ющенко ни с Тимошенко, ни с Яценюком конфликтовать не намерен
Вся критика - для пользы дела
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его критика в адрес правительства направлена на помощь, а не во вред Кабинету министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.
«Когда из моих уст идет критика, она не для того, чтобы обрезать крылья, а чтобы окрылить», - подчеркнул Президент.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ни одним своим действием он не ставит за цель иметь конфронтацию ни с премьер-министром, ни с председателем парламента.
«Моя цель – обеспечить нормальный диалог», - подчеркнул глава государства.
При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что необходима консолидированная политика и Президента, и демократически избранного правительства, и парламента.
Когда политика базируется на политике одной персоны, независимо от того, о ком идет речь, становится все тяжелее и тяжелее, отметил Президент.
Он призвал к консолидации, заметив, что не нужно политиканство ставить взамен тех функций, которые должны существовать в рабочем режиме между Президентом, КМУ и парламентом.
«Я этой дорогой иду», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.