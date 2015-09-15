"Народный контроль" заявляет о давлении со стороны олигархов

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы партии «Общественное движение «Народный контроль».

«С началом избирательной кампании в органы местного самоуправления мы начали получать предложения о сотрудничестве от различных финансово-промышленных групп, которые, по нашему убеждению, не имеют малейшего морального права быть причастными к «Народному контролю». Наш категорический отказ включать в избирательные списки партии карманных представителей украинской псевдо-элиты, вызвало беспрецедентное давление, целью которого является или «приручить» партию, или вообще не допустить ее к выборам.

Так, завтра в Киевском окружном административном суде состоится рассмотрение дела по иску ООО «ТРК «Мост ТВ» против «Народного контроля». Истец - юридическое лицо, принадлежит олигарху Петру Дыминскому, требует отменить свидетельство на логотип, что принадлежит «Народному контролю» в соответствии с решением Государственной службы интеллектуальной собственности. В начале года «Народный контроль» получил пакет документов, удостоверяющих наше право: на логотип, сценарий телепередачи, издание газеты, деятельность общественной организации, партии и тому подобное. И только сейчас, с началом избирательной кампании, подконтрольная Петру Дыминскому структура юридически заявила о своих претензиях к деятельности «Народного контроля». Безоговорочной политической мотивации иска придает то, что Петр Дыминский требует запретить «Народному контролю» использовать логотип на время рассмотрения дела, чем имеет цель навредить нам провести полноценную избирательную кампанию. С таким же успехом Дыминский может взять фамилию Порошенко, а потом требовать запрета на использование этой фамилии в избирательной кампании президентской партии на период рассмотрения дела.

Напомним, 3 месяца назад олигарх уже пытался оказывать давление на «Народный контроль». Однако ничтожность и абсурдность его претензий была очевидна для всех правоохранительных и судебных инстанций.

Поэтому, еще раз напоминаем, партия «Общественное движение «Народный контроль» была создана для объединения волонтеров, общественных активистов, участников АТО и журналистов и никогда не испугается шантажа со стороны олигархов и других политически обанкротившихся дельцов», - говорится в заявлении.