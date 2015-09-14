Журналисты нашли объявленную СБУ в розыск соратницу Ющенко в собственном офисе в Киеве (фото)
14:00, 14 сентября 2015Политика
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Бывшая руководительница Киевщины и соратница экс-президента Виктора Ющенко Вера Ульянченко, которую СБУ объявила в розыск, не убегала из столицы.
Объявленная в розыск СБУ Ульянченко / tsn.ua
Ульянченко встретили в ее собственном киевском офисе, сообщает ТСН.иа.
Как сообщал УНИАН, ранее СБУ объявила в розыск Ульянченко.
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По данным правоохранителей, она пропала 30 июня в Киеве и скрывается от органов прокуратуры, мера пресечения к ней не применялась.
Отмечается, что о ее местонахождении просят сообщать в СБУ. Зато в СБУ сообщили, что дело экс-главы Киевской ОГА сейчас ведет Генеральная прокуратура Украины.
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