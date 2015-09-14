Тягнибок прибыл на третий допрос в МВД и не исключил, что его сегодня могут задержать

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок прибыл в Министерство внутренних дел на третий допрос как свидетель по уголовному производству о беспорядках возле Верховной Рады 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам, перед тем как войти в здание МВД на допрос, Тягнибок анонсировал открытие очередного съезда “Свободы”.

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Он в очередной раз обвинил власть в незаконных политически мотивированных преследованиях активистов партии, подчеркнув при этом, что судебные процессы, которые продолжаются над активистами «Свободы», проходят с многочисленными нарушениями и по заранее написанным сценариям.

В то же время Тягнибок не исключил, что сегодня его могут задержать.

В данное время возле здания министерства проходит акция протеста против уголовных преследований “свободовцев”, в которой принимают участие около 100 человек.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

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10 сентября суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для члена “Свободы” Эдуарда Леонова, который подозревается в организации беспорядков возле Верховной Рады 31 августа.

Также 10 сентября суд избрал для «свободовца» Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов.

11 сентября суд постановил арестовать сроком на 60 суток Сиротюка.