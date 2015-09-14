Гройсман обещает, что Рада решит судьбу Зайчука, Квиташвили и Вощевского уже на этой неделе

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на согласительном совете.

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Спикер отметил, что все они написали заявления по собственному желанию. "Эти вопросы мы должны рассмотреть, кадровые и, соответственно, принять по ним решения", - сказал спикер.

Он также сообщил, что направил письма генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю СБУ с тем, чтобы на этой пленарной неделе они проинформировали парламент о состоянии расследования относительно беспорядков возле Верховной Рады 31 августа.

"Сейчас я жду ответа, в какой день они будут готовы проинформировать общество о ходе расследования этих трагических событий", - сказал спикер парламента.