Президент сообщил, что СБУ за месяц задержала в десять раз больше взяточников, чем за последний год

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Служба безопасности Украины за последний месяц задержала в десять раз больше взяточников, чем за последний год, а Генеральная прокуратура за последние два месяца - в четыре с половиной раза больше.

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Об этом глава государства сказал в интервью трем украинским телеканалам в воскресенье.

“Служба безопасности Украины за последний месяц задержала в десять раз больше взяточников, чем за последние год. ГПУ за последние два месяца задержала в четыре с половиной раз больше взяточников, чем за последние год”, - отметил глава государства.