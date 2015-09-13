Президент сообщил, что СБУ за месяц задержала в десять раз больше взяточников, чем за последний год
18:55, 13 сентября 2015Политика
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Генеральная прокуратура за последние два месяца - в четыре с половиной раза больше, чем за год.
Порошенко рассказал об "антикоррупционной" работе СБУ и ГПУ / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Служба безопасности Украины за последний месяц задержала в десять раз больше взяточников, чем за последний год, а Генеральная прокуратура за последние два месяца - в четыре с половиной раза больше.
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Об этом глава государства сказал в интервью трем украинским телеканалам в воскресенье.
“Служба безопасности Украины за последний месяц задержала в десять раз больше взяточников, чем за последние год. ГПУ за последние два месяца задержала в четыре с половиной раз больше взяточников, чем за последние год”, - отметил глава государства.
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