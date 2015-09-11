Порошенко рассказал, почему решил принять участие в выборах президента

Об этом Порошенко заявил в интервью программе "Прайм Тайм" с Мирославой Гонгадзе.

"Могу сейчас признаться, что решение о том, что я буду вступать в президентскую гонку было буквально за несколько месяцев до президентских выборов", - отметил Порошенко.

По словам президента, принимая такое решение он быд убежден, что должен сделать все, чтобы защитить Украину.

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"Почему было принято решение баллотироваться? Потому что я украинец. Потому что я абсолютно твердо убежден, что я должен сделать все, чтобы защитить Украину", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, лидеры других государств ныне не завидуют ситуации, что сложилась в Украине, и если бы большинство из них оказались на месте президента - не знали бы, что делать.

"Сейчас, когда встречаешься с лидерами государств, то все стараются подчеркнуть, что никто не завидует президенту Украины, и никто бы не хотел оказаться на его месте. Это точно. И если бы и оказались, то 90% просто не знали бы, что делать", - сказал президент.

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Глава государства также отметил, что еще во время президентских выборов понимал, что "должен использовать все возможности, чтобы принести мир в Украине".