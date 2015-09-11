Расмуссен: двери для членства Украины в НАТО открыты. Украина должна провести реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

Расмуссен напомнил, что НАТО уже приняло решение в 2008 году на саммите в Бухаресте, что Украина станет членом НАТО, если она захочет этого и будет отвечать необходимым критериям.

"НАТО неоднократно повторяло это сообщение, что это решение является действующим, и что Украина должна решить, что если она будет следовать этим путем, двери НАТО остаются открытыми, но, конечно, Украина должна выполнить свою часть работы и провести необходимые реформы", - подчеркнул экс-генеральный секретарь НАТО.

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В то же время, он отметил, что общая ситуация с безопасностью в Украине также должна учитываться, имея в виду российскую агрессию на востоке Украины, но по его убеждению, решение о присоединении к НАТО не должно зависеть от России или другой третьей стороны. "Украина должна решать относительно своего будущего и принадлежности к НАТО, и НАТО должно решить, предоставит Альянс членство новому государству", - заявил Расмуссен.

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Как сообщал УНИАН ранее, бывший генеральный секретарь Организации североатлантического договора Андерс фог Расмуссен подчеркивает, что западные страны должны предоставить Украине оружие при условии, если продолжится нарушаться Россией режим прекращения огня на Донбассе.