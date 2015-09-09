Децентрализация имеет "предохранители" любым проявлениям сепаратизма – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета регионального развития.

“Децентрализация не имеет ничего общего с федерализацией”, - подчеркнул президент.

Порошенко вновь отметил, что децентрализация не касается вопросов обороны, национальной безопасности, внешней политики, борьбы с коррупцией, обеспечения прав и свобод граждан.

“Украина есть, была и стопроцентно будет унитарным государством”, - заверил президент.

По словам Порошенко, “концепция реформы предусматривает действенные предохранители любым проявлениям сепаратизма”.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

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Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.