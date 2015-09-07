Исламисты отобрали у Асада последнее нефтяное месторождение в Сирии
Боевики "Исламского государства" захватили последнее нефтяное месторождение в Сирии, которое до этого времени контролировали силы президента Башара Асада.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международных наблюдателей правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, передает ZN.UA. Они уточняют, что речь идет о нефтяное месторождение Джазаль.
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В настоящее время добыча нефти остановлена, а бои продолжаются вблизи города Хомс. Обе стороны понесли серьезные потери. В армии Сирии утверждают, что отбили атаку в районе Джазеля, уничтожив 25 исламистских террористов. При этом военные Башара Асада уверяют, что Дамаск контролирует большую часть энергетической инфраструктуры Сирии.
Однако в Syrian Observatory for Human Rights говорят, что это не так. И месторождение Джазель было последним подконтрольным режиму президента. Информационное агентство добавляет, что комментаторы в социальных сетях также пишут, что террористы "Исламского государства" захватили месторождение еще вчера.
Война в Сирии продолжается уже 4 года. За это время 12 млн человек покинули свои дома. Со времени начала военного конфликта в стране уже погибли более 230 тыс. человек.