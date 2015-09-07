Исламисты отобрали у Асада последнее нефтяное месторождение в Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международных наблюдателей правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, передает ZN.UA. Они уточняют, что речь идет о нефтяное месторождение Джазаль.

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В настоящее время добыча нефти остановлена, а бои продолжаются вблизи города Хомс. Обе стороны понесли серьезные потери. В армии Сирии утверждают, что отбили атаку в районе Джазеля, уничтожив 25 исламистских террористов. При этом военные Башара Асада уверяют, что Дамаск контролирует большую часть энергетической инфраструктуры Сирии.

Однако в Syrian Observatory for Human Rights говорят, что это не так. И месторождение Джазель было последним подконтрольным режиму президента. Информационное агентство добавляет, что комментаторы в социальных сетях также пишут, что террористы "Исламского государства" захватили месторождение еще вчера.

Война в Сирии продолжается уже 4 года. За это время 12 млн человек покинули свои дома. Со времени начала военного конфликта в стране уже погибли более 230 тыс. человек.