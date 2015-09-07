Украина выполнит все согласованные с МВФ критерии экономического роста и финансовой стабильности – Яценюк

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая сегодня находится с рабочим визитом в Киеве, сообщает Правительственный портал.

Яценюк отметил, что визит Лагард в Киев является “поистине историческим”.

“Впервые директор-распорядитель МВФ решила осуществить визит в Украину, и это впервые за всю историю, когда мы выполнили все, что обещали в наших программах с МВФ”, - сказал он.

Глава правительства выразил благодарность Лагард за усилия в поддержку Украины.

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Яценюк подчеркнул, что Кабмин отдан тому, “чтобы сделать страну лучше, стабилизировать финансовую ситуацию и провести настоящие экономические реформы”.

“Вместе с МВФ, вместе с президентом и правительством мы уже сделали серьезные шаги, чтобы вернуться на рельсы экономической стабилизации. Ожидаем постепенный экономический рост. Но понимаем, что мир тоже предстал перед рядом вызовов”, - отметил Яценюк.

“Хочу четко отметить, что президент и правительство преданы тому, чтобы построить действительно сильную Украину. Ждем, что парламент Украины будет поддерживать и принимать законы, необходимые для выполнения повестки дня реформ”, - добавил он.

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“На кону – будущее страны. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать Украину процветающей и сильной страной в Европейском Союзе”, - подчеркнул Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что Международный валютный фонд призвал всех кредиторов Украины воспользоваться условиями реструктуризации ее государственного долга, поскольку даже по мнению самих кредиторов, эти условия являются сбалансированными.