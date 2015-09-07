Украина выполнит все согласованные с МВФ критерии экономического роста и финансовой стабильности – Яценюк
Украина выполнит все согласованные с Международным валютным фондом критерии реформ для экономического роста и финансовой стабильности.
Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая сегодня находится с рабочим визитом в Киеве, сообщает Правительственный портал.
Яценюк отметил, что визит Лагард в Киев является “поистине историческим”.
“Впервые директор-распорядитель МВФ решила осуществить визит в Украину, и это впервые за всю историю, когда мы выполнили все, что обещали в наших программах с МВФ”, - сказал он.
Глава правительства выразил благодарность Лагард за усилия в поддержку Украины.
Читайте такжеЛагард: Украина удивила мир скоростью реформ, ее экономика становится сильнее
Яценюк подчеркнул, что Кабмин отдан тому, “чтобы сделать страну лучше, стабилизировать финансовую ситуацию и провести настоящие экономические реформы”.
“Вместе с МВФ, вместе с президентом и правительством мы уже сделали серьезные шаги, чтобы вернуться на рельсы экономической стабилизации. Ожидаем постепенный экономический рост. Но понимаем, что мир тоже предстал перед рядом вызовов”, - отметил Яценюк.
“Хочу четко отметить, что президент и правительство преданы тому, чтобы построить действительно сильную Украину. Ждем, что парламент Украины будет поддерживать и принимать законы, необходимые для выполнения повестки дня реформ”, - добавил он.
Читайте такжеВласть и народ Украины должны неустанно бороться с коррупцией – директор МВФ
“На кону – будущее страны. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать Украину процветающей и сильной страной в Европейском Союзе”, - подчеркнул Яценюк.
Ранее УНИАН сообщал, что Международный валютный фонд призвал всех кредиторов Украины воспользоваться условиями реструктуризации ее государственного долга, поскольку даже по мнению самих кредиторов, эти условия являются сбалансированными.