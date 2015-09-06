В состав избиркомов на местных выборах войдут представители 92 партий - ЦИК
00:53, 06 сентября 2015Политика
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Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку относительно включения кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий по местным выборам 25 октября.
Выборы запланированы на 25 октября / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Комиссии, жеребьевка была проведена сегодня на втором заседании ЦИК, которое состоялось в 19.00.
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«Жеребьевкой было определено, что в состав таких избирательных комиссий будут входить, кроме представителей от местных организаций шести парламентских фракций, представители местных организаций 86 политических партий – субъектов избирательного процесса», - подчеркивается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что ЦИК установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местном совете Донецкой области и 31 местном совете Луганщины, подконтрольных Украине.
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