Порошенко: "Нормандский формат" - это мощная проукраинская коалиция
12:43, 05 сентября 2015Политика
1549 0
«Нормандский формат» - это мощная проукраинская коалиция, и мы имеем четкую координацию с нашими партнерами в Евросоюзе и США, Канаде”, - сказал президент
Порошенко: мы имеем четкую координацию с нашими партнерами / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что «нормандский формат» является мощной мировой проукраинской коалицией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после посещения Киевского регионального центра тестирования кандидатов на должности прокуроров, первых заместителей и заместителей руководителей местных прокуратур.
Читайте такжеПорошенко: на Донбассе уже неделю выполняются Минские договоренности
«Нормандский формат» - это мощная проукраинская коалиция, и мы имеем четкую координацию с нашими партнерами в Евросоюзе и США, Канаде”, - сказал президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter