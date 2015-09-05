Порошенко: "Нормандский формат" - это мощная проукраинская коалиция

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что «нормандский формат» является мощной мировой проукраинской коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после посещения Киевского регионального центра тестирования кандидатов на должности прокуроров, первых заместителей и заместителей руководителей местных прокуратур.

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«Нормандский формат» - это мощная проукраинская коалиция, и мы имеем четкую координацию с нашими партнерами в Евросоюзе и США, Канаде”, - сказал президент.