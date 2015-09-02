Суд больше не будет прощать неявку Махницкого и Баганца по делу о клевете - Портнов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, который ранее инициировал уголовное преследование чиновников.

Портнов сообщил, что во Дворце правосудия г. Брюссель только что закончилось судебное заседание по обвинению бывших руководителей Генеральной прокуратуры Украины Олега Махницкого и Алексея Баганца в мошенничестве и клевете, совершенными на территории Евросоюза.

Портнов также напомнил, «что полтора года назад фигуранты направили в отношении меня сфальсифицированные сведения в штаб-квартиру ЕС с инициативой введения санкций».

«Несмотря на последующую отмену санкций и уголовных обвинений мною, в учебно-воспитательных целях, продолжаются судебные процессы против чиновников ЕС и бывших украинских прокуроров в европейских органах правосудия», - добавил Портнов.

Политик сообщил, что на сегодняшнее заседание подозреваемые вновь не явились, суд проверил формальные обстоятельства подачи документов и заявлений, установил юрисдикцию, удостоверился в осуществлении необходимых мер по вручению подозреваемым лицам повесток и назначил заседание по сути на 18 ноября 2015 года.

Он отметил, что «суд также огласил, что неявка подозреваемых больше не будет препятствовать рассмотрению дела и если они в очередной раз не появятся в судебном заседании, оно пройдет без них».

«Напомню, что международная правозащитная организация Human Rights without Frontiers International опубликовала и направила в Евросоюз доклад о том, что в отношении меня украинская власть осуществляла политически мотивированное преследование из соображений личной мести и на этом примере рекомендовала Евросоюзу при применении санкций использовать принцип презумпции невиновности», - добавил Портнов.

Как сообщалось ранее, судебное заседание по обвинению экс-руководителей Генпрокуратуры Олега Махницкого и Алексея Баганца в мошенничестве, фальсификации документов и клевете, начатое органами прокуратуры Бельгии должно было состояться еще 17 июня, однако было перенесено в связи с неявкой подозреваемых в суд. Махницкий и Баганец по требованию королевского прокурора Бельгии были вызваны в суд Брюсселя для разбирательств по делу №А192029 по заявлению Портнова.

В заявлении, принятым бельгийским судом, последний привел доказательства фальсификации в отношении него сведений, направленных украинскими чиновниками в Евросоюз, которые стали причиной наложения снятых недавно санкций.

Адвокат Сергей Демеченко, представляющий интересы Портнова, направлял на адреса, по которым возможно пребывают разыскиваемые лица, или где могли помочь в передаче им информации, письма с повестками.

Вместе с тем, Министерство юстиции, посчитав, что бельгийские судебные приставы в повестке сослались не на ту Конвенцию, не вручили повестки подозреваемым. Об этом свидетельствуют возражения, которые были представлены Минюстом уже в украинском суде по делу о бездеятельности министерства. Копия соответствующего документа также есть в открытом доступе.