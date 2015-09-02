Депутаты Ляшко среди ночи требовали встречи с Порошенко из-за того, что депутат от БПП "сломал ребро" их коллеге (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из нардепов Андрей Лозовой.

"Приехали с коллегами Олегом Ляшко, Игорем Мосийчуком, Сергеем Скуратовским, Сергеем Рыбалкой, Дмитрием Линько, Олегом Куприенко, Алексеем Кириченко, Алексеем Ленским к Администрации Президента. Не пускают", - отметил Лозовой.

По его словам: "депутат от БПП Олег Барна сегодня сломал ребро депутату от патриотической оппозиции Юрию Чижмарю. Требуем встречи с Президентом".

Приїхали з колегами Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Serhii Skuratovskyi, Sergey Rybalka, Dmytro Linko, Олег Купрієнко, Алексе... Posted by Андрій Лозовий on Tuesday, September 1, 2015

В комментарии Украинской правде Лозовой отметил, что потасовка между депутатами Барной и Чижмарем состоялась из-за позиции РП относительно изменений к Конституции.

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем Facebook отметил, что депутаты пытаются попасть в АП для встречи с Порошенко с требованием прекратить нападения и репрессии против оппозиционных народных депутатов.

"Депутат от президентской фракции Олег Барна после эфира сломал ребро оппозиционному депутату от Радикальной партии Юрию Чижмарю. Сейчас пытаемся зайти в администрацию Президента Порошенко, чтобы встретиться с ним и потребовать прекратить нападения и репрессии против оппозиционных народных депутатов. Вход в администрацию заблокировала государственная охрана, хотя мне известно, что сейчас в АП находятся и Порошенко, и премьер-министр, и глава МВД. Мы требуем встречи с нынешними временными руководителями Украины, чтобы требовать прекращения репрессий, как это было во времена Януковича", - написал Ляшко.

Депутат від президенської фракції Олег Барна після ефіру зламав ребро опозиційному депутату від Радикальної партії Юрію ... Posted by Олег Ляшко on Tuesday, September 1, 2015

В то же время депутат от БПП Барна заявляет, что столкновения с Чижмарем не было.

"Кого вы слушаете. Драки между нами не было. Это ложь. Я ребра не ломал", - заверил он "Украинскую правду".

Вместе с тем, Лозовой продолжает настаивать, что драка произошла около 21.00 и Чижмарь сейчас в больнице. По его словам, депутат РП сделал рентген-снимок, а "журналисты NewsOne, где произошел инцидент, это (факт драки) подтвердят".

Лозовой также сообщил, что в АП вызвали полицию.

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Как сообщал УНИАН, фракция Радикальной партии вышла из состава парламентской коалиции. Ляшко отметил, что "фракция Радикальной партии “не видит возможным далее находиться в коалиции, которая фактически была уничтожена вчера руками президента Порошенко, председателю Верховной Рады Гройсмана, которые, вопреки позиции большинства фракций коалиции".