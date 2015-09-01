Die Welt: Кровавый понедельник в Киеве

Изменение Конституции Украины должно способствовать продвижению мирного процесса. Но во время голосования в парламенте дело дошло до кровавых беспорядков. Удастся ли сохранить режим прекращения огня?

Об этом пишет Герхард Гнаук в своей статье «Кровавый понедельник в Киеве», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Спор по поводу мирного урегулирования войны на востоке Украины достиг нового этапа: когда в понедельник парламент в Киеве голосовал за поправки в Конституцию, перед зданием взорвалась граната. При этом были ранены около ста служащих сил безопасности, некоторые из них получили тяжелые ранения. Им пришлось сдерживать около 3000 людей, которые протестовали против поправок в Конституцию. Позже говорили также, по крайней мере, об одном погибшем.

Тот, кто в понедельник включил российский государственный канал «Россия24», увидел лучшие картины из Киева: оператор канала снимал площадь из здания парламента, когда раздался громкий взрыв и камера дернулась.

Затем были видны сотрудники милиции, которые, прихрамывая, отходили в сторону с искривленными от боли лицами. Судя по всему, взрывное устройство задело прежде всего ноги. Вскоре было заявлено об аресте подозреваемого.

Голосование очень опасно, потому что влияет на условия, при которых необходимо продолжать очень шаткий мирный процесс. В частности, речь идет о пункте одиннадцать февральского перемирия, которое было заключено в Минске с участием глав государств и правительств Украины, России, Германии и Франции. Там говорится об изменениях в Конституции Украины, которая должна вступить в силу в конце 2015 года.

Она должна способствовать децентрализации страны и при этом «учитывать» «особенности» и «представителей» оккупированных территорий на востоке Украины. Эти районы должны получить «особый статус» посредством принятия дальнейших законов: собственные силы безопасности, безнаказанность за преступления, совершенные в ходе конфликта с начала 2014 года, но за экономическое развитие ответственность по-прежнему должен нести Киев. Все это является спорным, потому что просто фиксирует факты насилия в Восточной Украине и «замораживает» конфликт, не решая его.

«Речь идет о притеснении олигархов»

Это общее утверждение – со ссылкой на другой закон о деталях – должно было быть включено в Конституцию в понедельник, чтобы продолжить продвижение мирного процесса «Минск 2».

Атмосфера в зале была напряженной, часть депутатов постоянно скандировали «Позор!».

В конце концов, поправка к Конституции была принята 265 голосами (из возможных 450). Как только это было сделано, спикер парламента Гройсман воскликнул: «Это не предательство! Речь идет о децентрализации и притеснении олигархов!»

Националистические и популистские депутаты проголосовали против нее. Но обида проникла в проевропейский лагерь и грозит расколоть правящую коалицию. Партия «Самопомич», которая возникла непосредственно из движения Майдана, проголосовала «против» почти полным составом. Но это только репетиция перед вторым чтением, в котором через несколько недель необходимо будет получить две трети голосов.

Оксана Сыроид, заместитель главы Верховной Рады, еще две недели назад жаловалась на непосредственное влияние канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС) и президента Франции Франсуа Олланда. 14 июля оба звонили спикеру Гройсману и призывали его несколько изменить новые конституционные положения. «Это было навязано нам нашими союзниками», сказала Сыроед. Даже США, которые в значительной степени передали лидерство в украинском кризисе Германии, оказывали давление в этом вопросе.

Аргументы критиков этого подхода понятны: на оккупированных территориях в восточной Украине, как подтвердили международные средства массовой информации, и оппозиция в России, в большом количестве активно присутствуют российские наемники и разведчики. Теперь Совет безопасности Украины даже назвал российских генералов Андрея Сердюкова, Евгения Никифорова и Сергея Юдина, которые задействованы непосредственно на Донбассе. Они обучают местных сепаратистов и поставляют им тяжелое вооружение и танки.

«Конфликт асимметричен»

Если эти «представители восточной Украины» с благословения Запада смогут учредить собственное самоуправление и силы безопасности, это закрепит конфликт на целую вечность. Даже президент Петр Порошенко выразил понимание тем, кто хотел голосовать против этой поправки: у «американских и европейских партнеров» также «обоснованные интересы», и не должно случиться так, что Украине придется самостоятельно противостоять «агрессору» (России).

Также немецкие эксперты в вопросах восточной Европы видят опасность заключенного с помощью Германии, хрупкого перемирия. «Конфликт асимметричен, превосходство России понятно, но мы требуем от украинцев сохранять спокойствие и играть с нами в одной команде. Также и для того, чтобы все государства-члены ЕС остались едины в вопросе политики в отношении России. Это трудновыполнимое требование для Украины», говорит один из них. Однако, расчеты Запада могут в конечном счете быть успешными: если однажды станет ясно, что именно другая сторона не соблюдала Минское соглашение, можно будет ввести более жесткие меры против Москвы или предоставить более значительную помощь Украине.