Президент Польши Анджей Дуда выступил против "замораживания" российско-украинского конфликта.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает DW.

По словам Дуды, ситуация на востоке Украины и усиление присутствия НАТО в Польше станут основными темами его переговоров с канцлером Ангелой Меркель и президентом ФРГ Йоахимом Гауком в Берлине.

"Прежде всего мы должны направить наши усилия на то, чтобы этот конфликт не был заморожен, а завершился установлением прочного мира", - отметил Дуда.

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По мнению польского президента, если государство незаконно оккупирует чужую территорию, то лучший выход - возвращение к статус-кво до конфликта. Принятие изменения границ, совершенное с использованием силы, создало бы опасный прецедент в Европе.

По словам Дуды, Минские договоренности ограничили только боевые действия, однако не положили конец конфликту. А поэтому нужно наработать новое мирное урегулирование, для чего Германия, Франция и другие страны, в том числе и Польша, должны действовать сообща.