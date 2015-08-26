У Лаврова недовольны визой, которую США выдали санкционной приспешнице Путина

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что выданная виза "содержит ряд недопустимых ограничений по пребыванию Матвиенко в США".

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"В частности, визой не разрешено участвовать в любых встречах и других мероприятиях по линии Межпарламентского союза. В этих условиях визит возглавляемой В.И.Матвиенко делегации российских законодателей в Нью-Йорк стал невозможным", - говорится в сообщении.

У Лаврова считают, что такие действия американских властей в отношении санкционной российской чиновницы "совершенно неприемлемы".

Как сообщал УНИАН, накануне США решили выдать визу Матвиенко, которая 31 августа должна выступать на заседании Межпарламентского союза в США