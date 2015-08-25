США вопреки санкциям решили выдать визу спикеру Совета Федерации РФ Матвиенко
15:32, 25 августа 2015Политика
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США решили выдать визу спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, которая находится под американскими санкциями из-за кризиса в Украине.
Валентина Матвиенко / Фото УНИАН
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства США в России, виза будет готова 26 августа, но при этом она может быть ограничена лишь мероприятиями по линии ООН.
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"США сохраняют за собой право ограничивать действие американской визы участием исключительно в мероприятиях, имеющих непосредственное отношение к ООН", - сказали в диппредставительстве США.
Как сообщал УНИАН, 31 августа Матвиенко должна выступать на заседании Межпарламентского союза в США. В Москве и на Западе считали, что шансов получить визу у "санкционной" Матвиенко мало.
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