США вопреки санкциям решили выдать визу спикеру Совета Федерации РФ Матвиенко

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства США в России, виза будет готова 26 августа, но при этом она может быть ограничена лишь мероприятиями по линии ООН.

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"США сохраняют за собой право ограничивать действие американской визы участием исключительно в мероприятиях, имеющих непосредственное отношение к ООН", - сказали в диппредставительстве США.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Матвиенко должна выступать на заседании Межпарламентского союза в США. В Москве и на Западе считали, что шансов получить визу у "санкционной" Матвиенко мало.